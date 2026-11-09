« Négociations » Diomaye-Sonko : Le camp présidentiel réagit vivement à la sortie Cheikh Yerim Seck

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Les récentes révélations du journaliste Cheikh Yérim Seck concernant des « négociations secrètes » entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le leader du Pastef, Ousmane Sonko, ont entrainé une réaction du camp présidentiel. À travers une note officielle de mise au point rendue publique ce 9 novembre 2026, la Cellule de communication du parti Kiiraay a vigoureusement réagi, qualifiant ces sorties médiatiques d’« intoxication politique et contre-vérités ».

​Le parti dirigé par Aminata Touré déplore ce qu’il qualifie de « posture de révélateur autoclamé de secrets politiques », estimant que les annonces formulées sur les ondes de la Rfm manquent cruellement de sérieux. « Annonces fracassantes, prétendues confidences et prédictions présentées comme des certitudes : autant de déclarations dont la fiabilité mérite d’être sérieusement questionnée à l’épreuve des faits », tacle le document.

​Abordant la question des sondages avancés par le journaliste — qui attribuaient 500000 suffrages ou une cote de 59 % au Pastef —, Kiiraay exige de la transparence. Le parti interpelle directement l’auteur sur la rigueur méthodologique de ses chiffres : « Quels sont les instituts concernés ? Quelles méthodologies ont été utilisées ? Quelle est la taille des échantillons ? Quelles sont les dates de réalisation et les marges d’erreur ? » Les signataires rappellent en outre qu’« un sondage n’est ni une incantation ni un instrument de propagande » et qu’« un chiffre lancé sur un plateau de télévision ne constitue pas une vérité ».

​Le parti s’en prend également à la trajectoire politique de l’analyste, soulignant « les variations de certaines postures au gré des séquences politiques ». Concernant les supposées confidences présidentielles, Kiiraay se montre formel : « Personne ne peut s’arroger le droit de parler au nom du président Bassirou Diomaye Faye, encore moins de prétendre connaître ses pensées, ses intentions ou la teneur de ses échanges privés sans éléments vérifiables ».

​Par conséquent, la formation politique formule un « démenti formel » face à des informations qu’elle juge « distillées ce jour sur RFM Matin au sujet du président Bassirou Diomaye Faye ». Tout en réaffirmant que « la vérité ne se fabrique pas », Kiiraay appelle à un débat public responsable et documenté, concluant que « l’opinion publique sénégalaise ne saurait être prise pour un public crédule ».