​Kébémer : 649 cas de diarrhée enregistrés, la bactérie Salmonella identifiée

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Sept nouveaux cas de syndromes diarrhéiques ont été enregistrés, portant à 649 le nombre de personnes touchées à Kébémer. Les premières analyses de l’Institut Pasteur de Dakar ont révélé la présence de la bactérie Salmonella, selon le directeur régional de la santé de Louga (nord-ouest), docteur Moustapha Faye.

« À ce jour, nous sommes à 649 cas de syndromes diarrhéiques et 7 nouveaux cas », a-t-il indiqué sur les ondes de la Rfm. Selon lui, des cas ont également été enregistrés dans les structures sanitaires de Mékhé (30 cas) et de Louga (un cas). Ces patients présentent toutefois un lien direct avec Kébémer.

Le directeur régional de la santé relève néanmoins une baisse des nouvelles notifications. « Hier, nous avions enregistré 28 cas. Du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2026, jusqu’à 17 heures, nous avons enregistré 7 cas. Il y a donc une régression des cas », a-t-il expliqué.

Il précise que certains patients récemment recensés présentaient des symptômes depuis plusieurs jours, mais n’avaient pas consulté immédiatement, en raison de leur faible intensité.

La bactérie Salmonella identifiée

Sur le plan des investigations, les premiers résultats des analyses effectuées par l’Institut Pasteur de Dakar ont permis d’isoler la bactérie Salmonella. Une découverte qui oriente les autorités sanitaires vers une origine bactérienne de cette flambée de syndromes diarrhéiques. « On peut donc d’ores et déjà évoquer une cause liée à une intoxication alimentaire collective due à cette bactérie (Salmonella) », a déclaré docteur Mustapha Faye.

Les examens se poursuivent pour déterminer le sérotype de la bactérie et réaliser un antibiogramme, selon lui. En revanche, les analyses effectuées par le laboratoire de l’hôpital régional de Louga sont revenues négatives à la recherche de Salmonella.

Malgré ces premiers résultats, la source exacte de la contamination n’est pas encore identifiée. « Quant au vecteur, il n’est pas encore connu ; nous sommes donc en train de rechercher la source de contamination », a conclu le directeur régional de la santé.