JOJ Dakar 2026 – Basket 3×3 : Bintou Bangoura offre le bronze au Sénégal au buzzer face à l’Égypte

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Battues en demi-finale par la Chine, les Sénégalaises ont terminé les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sur une belle note. Elles ont remporté la médaille de bronze en dominant l’Égypte (18-17), ce lundi, grâce à un tir à deux points de Bintou Bangoura au buzzer.

La rencontre a été très disputée entre les deux équipes, qui se sont rendu coup pour coup. Alors que le Sénégal était tout proche de laisser échapper la troisième place, Bintou Bangoura a sorti le grand jeu dans les dernières secondes. Son tir à deux points, au buzzer, a permis aux Lionnes de renverser le score et de s’imposer 18-17.

Avec ses 7 points, Bintou Bangoura a été l’une des grandes artisanes de ce succès. Nene Sira Diallo a également inscrit 7 points, tandis que Fatou Diop en a ajouté 4.

Après la frustration de la demi-finale perdue face à la Chine (19-21), les Sénégalaises se consolent ainsi avec une médaille de bronze remportée devant leur public. Une victoire arrachée dans les derniers instants, qui récompense leur parcours dans ce tournoi féminin de basketball 3×3. Il s’agit du troisième bronze de la délégation sénégalaise en plus des trois médailles d’Or.