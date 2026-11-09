Assemblée nationale : Le projet de Budget du Ministère de la Santé rejeté (Commission)

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L’Assemblée nationale a rejeté, ce lundi, le projet de Budget du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, en travaux de commission. Les crédits 2027 du département sont prévus à 246,6 milliards de FCFA, contre 217,2 milliards de FCFA dans la LFI 2026.

Selon le compte rendu de l’Assemblée nationale, les échanges entre le ministre et les députés ont été marqués par plusieurs interpellations et observations. Celles-ci portent, notamment, sur « les incohérences relevées dans les données chiffrées, ainsi que sur la sincérité et la fiabilité des prévisions budgétaires présentées, au regard des exigences de l’article 30 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ».

Au terme des débats, les députés ont voté, à la majorité, contre le projet de budget 2027 du Ministère. « En conséquence, le projet de budget n’a pas été adopté par la commission», indique la même source.