« Il a tenté de me pénétrer » : le récit glaçant des jeunes pensionnaires d’une école coranique

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M. Fall a été placé en garde à vue le 6 novembre au commissariat de Zac Mbao pour violation de domicile, attentat à la pudeur, acte contre nature et tentatives de viol sur des mineurs de moins de 13 ans. Le mis en cause s’est introduit, vers 4 heures du matin, dans une école coranique avec internat.

Il aurait escaladé le mur de l’établissement avant de rejoindre la terrasse où dormaient trois pensionnaires âgés de 12 ans, rapporte Libération. Il aurait, détaille la même source,

« tenté, tour à tour, d’enlever les culottes de B.M.N,M.S et I.B avant d’être neutralisé ».

Après avoir « enlevé la culotte » du jeune I.B, l’intrus s’est couché sur lui. […] Ayant senti le poids du mis en cause sur lui, le garçon s’est mis à crier, révélant ainsi sa présence. »

Les trois garçons, confirme le journal, se sont réveillés à temps et ont fini par alerter leur entourage. Entendus en présence de leur maître coranique, les enfants ont confirmé les faits, précisant qu’« il n’a pas réussi à les pénétrer », l’action ayant été interrompue par leur réveil et leurs cris d’alerte.

Le suspect, cité par le quotidien d’information, soutient qu’« il était ivre ».