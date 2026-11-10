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LFI 2027 bloquée : ce que risque les mairies

10 novembre 2026 Actualité

 

Cité par Le Soleil, Moussa Balla Fofana, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, a alerté, lors d’une réunion de la coordination départementale du parti présidentiel « Kiiraay les Patriotes Républicains » à Diourbel, sur les répercussions d’un rejet définitif du projet de Loi de finances initiale 2027. Une situation qui pourrait retarder le versement des fonds de dotation, des fonds d’équipement et les ristournes destinés aux collectivités territoriales.

 

« Tous ces services vont être impactés », avertit la tutelle, évoquant les conséquences possibles sur les écoles, la santé et l’amélioration de la voirie.

Le budget 2027 bloqué. Après la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a rejeté le projet de Loi de finances initiale (LFI) 2027.

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