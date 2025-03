Affaire Ethniciste : Aliou Top arrêté malgré ses excuses publiques 

Partager Facebook

Le directeur de Sunugal24, Aliou Top a été arrêté pour « propos ethnicistes » à l’encontre des Hal Pulaar. Son interpellation concerne aussi une affaire de diffusion de fausses nouvelles.

Malgré ses excuses , ce dernier a été arrêté après que ses déclarations aient suscité une vive polémique. Aliou Top, directeur de Sunugal24, a été interpellé pour « propos ethnicistes » à l’encontre des Hal Pulaar et « diffusion de fausses nouvelles »

Pourtant, avant cette arrestation, il avait présenté des excuses publiques après que ses déclarations aient suscité une vive polémique. Il avait exprimé ses regrets devant la direction de Radio Fulbe et les responsables d’associations peul.

Dans un communiqué officiel, il reconnaissait que ses propos, tenus lors d’une émission sur sa plateforme, avaient pu blesser et prêter à confusion.

Excuses officielles d’Aliou Top

« Permettez-moi d’exprimer mes plus sincères excuses pour les propos tenus lors d’une de nos récentes émissions. En tant que membre de la communauté peulh, originaire du Djolof et ayant grandi dans le Saloum, je mesure pleinement l’impact de mes paroles sur notre culture et notre identité.

Je reconnais avoir été induit en erreur par une source mal informée, ce qui a influencé mes déclarations de manière regrettable. Conscient que ces erreurs ont pu engendrer des malentendus et des blessures, je tiens à présenter mes excuses les plus sincères à Radio Fulbe ainsi qu’à la liste Nafoore, qui ont été injustement affectées par mes propos.

Je retire donc l’intégralité de mes déclarations sur ce sujet et prends l’engagement, en tant que journaliste, d’être plus vigilant à l’avenir. Je veillerai à ce que mes interventions reposent sur des informations rigoureusement vérifiées et respectueuses de notre culture et de nos valeurs.

Je vous remercie de votre compréhension et reste ouvert à toute discussion constructive pour renforcer les liens qui nous unissent. »