Affaire FADP : Ibrahima Lissa Faye convoqué ce mardi à 15 heures à la Sureté urbaine

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L’affaire du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Ibrahima Lissa Faye, patron et directeur de publication de PressAfrik, également Coordonnateur de la Coordination des associations de presse du Sénégal (CAP), est convoqué ce mardi 31 mars à la Sûreté urbaine (SU) à 15 heures. Son nom a été cité, selon Pressafrik la semaine dernière, par Mame Makhtar Guèye devant les enquêteurs lors de son audition à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar. Informé, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné sa convocation pour audition.

la publication ajoute qu’il n’est pas seul dans le viseur de la justice. « Habibou Dia, directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), a lui aussi été cité et est convoqué dans le même cadre. Selon les informations disponibles, c’est la Direction de la Communication du MCTN qui aurait adressé un signalement au Procureur de la République, estimant que les déclarations en cause seraient diffamatoires et de nature à porter atteinte à la crédibilité du FADP ainsi qu’à jeter l’opprobre sur les membres de son Conseil de gestion », acrit le site d’informations.

À l’origine de cette cascade judiciaire, une intervention de Ibrahima Lissa FAYE dans RFM Week-end relativement à la répartition du FADP. Une sortie reprise par le président de l’ONG Jamra. Mame Makhtar Gueye qui a été entendu par des enquêteurs après la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle il dénonçait une distribution indue de l’aide publique à la presse. Sur la RFM, Ibrahima Lissa Faye avait de son côté dénoncé la manière dont les fonds auraient été répartis, affirmant notamment que la presse privée n’aurait reçu que 500 millions de francs CFA.