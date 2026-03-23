Affaire Lonase : l’état de santé de Lat Diop, sous bracelet électronique, suscite «des inquiétudes»

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ncarcéré en septembre 2024, Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase), a bénéficié le 06 novembre 2025 d’une liberté provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Il est poursuivi pour des faits présumés de « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds ». Le préjudice allégué dans cette affaire s’élève à près de 8 milliards de francs CFA.

Dans son édition de ce lundi 23 mars, le journal Les Echos assure qu’il a «des inquiétudes sur l’état de santé» de l’ancien ministre des Sports. Celui-ci est suivi depuis plusieurs années par un spécialiste à l’hôpital américain de Paris, où il reçoit «habituellement» des soins. Alors qu’un rendez-vous médical y est programmé, toutes les démarches du mis en cause pour sortir du territoire se heurtent à une «impasse» judiciaire.

«Chacune des démarches entreprises par ses avocats pour améliorer ses conditions d’accès aux soins se heurte à une fin de non-recevoir. Le président du Pool judiciaire rejetterait systématiquement les requêtes introduites, y compris celles fondées sur des considérations sanitaires. A ce jour, aucune autorisation de sortie du territoire ne lui a été accordée», précise le journal.

Cette affaire trouve son origine dans une plainte déposée par Mouhamed Dieng, représentant de la société de paris sportifs 1XBet, qui accuse Lat Diop d’avoir exigé des versements indus.