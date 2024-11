Affaire Mamadou Moustapha Ba : Le Procureur de la République demande une autopsie.

Partager Facebook

L’ancien ministre Mamadou Moustapha BA ne repose toujours pas en paix. En effet, selon les dernières évolutions de l’affaire, le procureur de la république aurait demandé une autopsie pour clarifier les circonstances du décès de l’ancien ministre.

L’affaire du décès de l’ancien ministre Mamadou Moustapha BA est loin de connaitre son épilogue car le procureur aurait demandé une nouvelle confrontation,c’est à dire une autopsie à nouveau.

C’est une information de dernière minute, qui vient s’ajouter dans ce dossier très tendu et mouvementé .Le procureur de la république prés du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a demandé une autopsie pour clarifier encore une fois de plus les circonstances du décès de l’ancien ministre, alors que la levée du corps de l’ancien Ministre des Finances et du budget, avait été pourtant prévu ce dimanche 10 novembre 2024.

L’enterrement qui été prévu à Nioro du RIP, est donc reporté. Un retournement de situation inattendue vient de se produire car Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance hors Classe de Dakar demande une autopsie, avant l’enterrement de l’ancien ministre.

Confortement aux dispositifs de l’article 66 du code de procédure pénale, une enquête pour rechercher les causes de la mort a été ouverte et à cet effet, une autopsie a été ordonnée » peut on lire du communiqué de presse du procureur de la république de ce samedi 9 novembre 2024.