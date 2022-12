Affaire Pape Alé Niang : La Cap plaide sa libération et menace de poursuivre le combat si…

La Coordination des associations de presse (Cap) plaide la liberté provisoire pour le journaliste Pape Alé Niang. Suite à son audition par le juge du deuxième cabinet du Tribunal de Dakar.

Les patrons de presse menacent de poursuivre le combat en boycottant les activités du gouvernement et procéder à une journée sans presse. Face à la presse, ce vendredi, Ibrahima Lissa Faye et Cie ont réitéré leur engagement pour la libération du patron de ‘’Dakarmatin’’.

«Nous nous réjouissons de cette audition et espérons que ça débouche sur une liberté provisoire de Pape Alé Niang parce que l’objectif, c’est ça. Et dire que ça s’est bien passé comme les avocats l’ont dit.

Pape Alé Niang est toujours en grève de la faim et très mal en point. Nous avons juste rencontré Pape Alé Niang, on a pu discuter avec lui. Il nous a certifiés que le rapport interne de la gendarmerie n’a jamais été évoqué. Il parle même plus de documents secrets, mais des live qu’il a eus à faire. Il est mal en point, mais quand même, il a tenu à répondre aux questions du juge», a renseigné Ibrahima Lissa Faye.