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Affaire Pape Cheikh Diallo: Kader, Kadior et P. G. Tall placés sous mandat de dépôt

30 mars 2026 Actualité

Ils vont dormir à l’hôtel 0 étoile. Il s’agit de Kader Dia, Ousmane Kadior Cissé et Pape Gueye Tall. Présentés au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, le chroniqueur Kader Dia ainsi que les journalistes Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye Tall ont été fixés sur leur sort. Selon les informations exclusives de Seneweb, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur.

Le trio avait été arrêté par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée dans l’affaire impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo et consorts.

Les chefs d’inculpation retenus contre eux sont particulièrement lourds. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre-nature et transmission volontaire du VIH/Sida. Ce dossier, qui secoue le monde des médias, est désormais entre les mains du magistrat instructeur pour la suite de la procédure.

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