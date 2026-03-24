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Affaire Pape Cheikh Diallo : le journaliste Kadior Cissé de 7TV arrêté

24 mars 2026 Actualité


La Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a enregistré sa 47e arrestation dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire, après le démantèlement d’un vaste réseau de présumés homosexuels. Il s’agit de Kadior Cissé, journaliste à la 7TV. Selon des sources de Seneweb, Kadior Cissé entretenait une relation avec Ibrahima Magib Seck. C’est l’exploitation du téléphone de ce dernier qui aurait permis aux enquêteurs d’interpeller le deuxième journaliste cité dans cette affaire. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits.

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