Affaire sonko-adji sarr : Le salon «sweet beauté» devient un site touristique

Depuis l’éclatement de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, le salon Sweet Beauté est devenu aujourd’hui le site le plus visité du Sénégal. Situé à Sacré-Cœur 3-Vdn à Dakar, l’endroit attire de nombreux curieux venus de toutes les localités du pays : élèves, étudiants, marchands ambulants, blogueurs, chauffeurs de taxi, activistes et autres Sénégalais lambda font discrètement des incursions devant le salon pour faire des «selfies».

Autrement dit, se prendre en photo en guise de souvenirs touristiques du genre «Bilahi, j’y étais !» et autres «J’ai vu le salon de Sonko et Adji Sarr», racontent ces «touristes» avec des photos. Mieux, Le Témoin, qui donne l’information dans sa livraison du jour, a également constaté que mêmes des journalistes de la presse étrangère de passage à Dakar ont eu à visiter le salon pour prendre quelques images d’illustration ou photos d’archives.

«Certains curieux viennent juste se faire photographier devant le salon Sweet Beauté ou se faire filmer devant l’enseigne. Parce qu’ils ne peuvent pas accéder à l’intérieur du célèbre salon qui a fait le tour du monde», explique un voisin du quartier. À ce rythme, Le Témoin jure que le salon Sweet Beauté risque d’être classé patrimoine mondial de la…Résistance. Et si les propriétaires en faisaient un musée avec entrée payante ?