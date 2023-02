Affaire Sweet Beauty:  Le tribunal renvoie le délibéré au 14 Février 

Le tribunal de Dakar a renvoyé son délibéré au 14 février prochain concernant l’examen de leur requête en annulation de l’ordonnance du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo. Le tribunal a fini de statuer sur la question de l’affaire « Sweet Beauty » ce matin.

Le 17 janvier dernier, le Doyen des juges a renvoyé l’opposant Ousmane Sonko jusqu’au 09 Février 2023, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr, et la propriétaire du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, devant la Chambre criminelle. Selon la source, les avocats du maire de Ziguinchor espèrent obtenir une annulation de l’ordonnance du Doyen des juges afin d’éviter un procès devant un tribunal avec Adji Sarr.

Les conseillers de Ousmane Sonko ont aussi dénoncé que dans cette procédure, seuls la partie civile et le parquet, et non l’inculpé, sont autorisés à faire appel. Et ont aussi mentionné que leurs nombreuses demandes en nullité sont restées sans effet. Ousmane Sonko est poursuivi pour viol et menaces de mort, et Ndeye Khady Ndiaye pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.

Les avocats du leader de Pastef, Ousmane Sonko seront devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar aujourd’hui, jeudi à partir de 10 heures, pour l’examen de leur requête en annulation de l’ordonnance du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, apprend-t-on.

