Affaire WAE : Les plaignants rétablissent la vérité faits

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué le pool des avocats de la partie civile dans l’affaire African West Energy dénonce les agissements médiatiques de Samuel Sarr placé sous mandat de dépôt pour un détournement de 8,17 milliards de Fcfa.

« Depuis son interpellation par la gendarmerie, son déferrement devant Monsieur le Procureur de la République et son placement sous mandat de dépôt par le Juge D’instruction, Samuel SARR s’est soigneusement évertué à inonder la presse de communiqués et d’avis de toutes sortes, afin de discréditer l’enquête et les auteurs de la plainte », déplore la partie civile dans la note.

Les plaignants entendent à ce stade rétablir la réalité des faits, tout en laissant bien évidemment à la justice le soin de suivre sereinement son cours. « Face à la réalité du détournement qui lui est imputé, le sieur SARR nie les faits et brandit les arguments consistant à reprocher aux plaignants d’abord leur «ignorance des mécanismes de montages financiers», ensuite le défaut de qualité à agir du fait que Moustapha NDIAYE aurait agi en qualité de Président du Conseil d’Administration alors qu’il ne l’est plus et enfin d’agir sur la base d’une « Commande Politique » destinée à l’écarter de la Direction de la société », lit-on

1- SUR LA PRETENDUE IGNORANCE DES MECANISMES DE MONTAGES FINANCIERS

Les manquements imputés à Samuel SARR font suite à un audit mené avec sérieux et impartialité par un cabinet de premier ordre, ayant une signature reconnue sur le plan international, mentionne le communiqué.

Les conclusions de cet audit financier de « West African Energy SA» sur les exercices 2020, 2021, 2022 jusqu’au 30 juin 2023 ont achevé de convaincre les plaignants et les autorités de l’enquête, de la réalité des malversations commises par Samuel SARR, renseigne la même source.

Laquelle précise : « Ces accusations donc ne résultent pas de simples déclarations des plaignants qui sont des hommes d’affaires avertis et reconnus dans leurs domaines et ont fait leurs preuves dans leurs secteurs d’activités. »

« Ils ne souffrent d’aucune faiblesse cognitive et maîtrisent parfaitement les règles qui commandent l’ingénierie et la structuration financière », poursuit-on.

« Les manquements relevés sont d’ailleurs d’une telle évidence qu’ils ne requièrent aucune expertise avérée, surtout pour des acteurs avertis qui ont fait leurs preuves de managers dans leurs activités respectives », précise-t-on dans la note.

« Il n’est pas nécessaire de sortir d’une grande école de commerce pour comprendre les mécanismes d’un montage financier alors surtout que toutes les preuves du détournement sont dûment constatées et confirmées par un audit », conclut la note.