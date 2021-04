Affaire Wari: Le procès renvoyé

Le tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar a renvoyé le procès du Président Directeur Général et fondateur du groupe Wari, Kabirou Mbodj, au 11 mai prochain. Bien que l’affaire ait été retenue par le juge, elle a été finalement renvoyée sur la demande des avocats de la défense, Me Abdoul Dialy Kane et ses confrères aux environs de 18h 30 mn à cause de la durée que risque de prendre l’audience. Le PDG de Wari est poursuivi par les plaignants Cheikh Tagué, Malick Fall et Seyni Camara, actionnaires de Wari à hauteur de 39 %, des faits d’abus de confiance, augmentation irrégulier de capital.