AFFAIRES KILIFEU ET SIMON: Un système de ‘’défense’’ maladroit

Après les vidéos de Kilifeu, celles de Simon circulent depuis hier sur la toile. Et les journalistes qui ont souvent bon dos, ne font que relayer des ‘’informations’’ qui sont largement diffusées sur les réseaux sociaux. Ce qu’il faut savoir, c’est que les journalistes n’ont plus le monopole de l’information même s’ils en assurent la certification.

Ce qui se passe, c’est que personne n’est en sécurité. Car, on peut être enregistré ou filmé à tout instant par son interlocuteur. L’espionnage-amateur frappe notre société de plein fouet avec l’intention malicieuse de personnes mal intentionnées qui veulent détruire à jamais leurs semblables. Pis, certains individus, piqués par le virus de ces formes d’espionnage-amateur, font installer des caméras chez eux pour tout voir à distance, dans leurs services même si les caméras de surveillance, c’est une pratique ancienne et utile notamment dans les grandes villes. Mais, le faire en privé au grand dam de proches qui n’y voient que du feu, c’est cela le danger.

Il s’y ajoute que nos téléphones sont sans doute les plus grands instruments de la violation de notre intimité avec ces possibilités de nous géo-localiser, de savoir avec qui nous avons parlé, d’enregistrer automatiquement nos communications, de voir notre interlocuteur, etc. Nous sommes en plein dans un monde moderne où la vie privée ou la vie personne ne signifient plus rien. Il n’y a plus d’intimité ou de barrière : tout se sait, tout se voit. Certaines personnes d’ailleurs sont connectées avec leurs ‘’amis’’ souvent 24h/24, sans interruption.

Une situation qui rend la preuve plus facile en droit répressif ou droit pénal. Car, avec les vidéos et les enregistrements, il est difficile de nier. C’est pourquoi, aussi bien les communications que les systèmes de défense des personnes ainsi alpaguées à travers les vidéos et les réseaux sociaux, doivent être menés par des professionnels. Il ne sert à rien de s’en prendre aux journalistes ou au système judiciaire. C’est même contre-productif.

Mais, ce que nous tous devons retenir, c’est que personne n’est au-dessus de la loi. Et que s’il pèse sur une personne des présomptions aussi graves de culpabilité et que la machine judiciaire est en branle, il faudra se défendre par des moyens légaux. Le Nouveau type de sénégalais ne sera pas certainement celui qui pense qu’il peut se soustraire à la Justice par des batailles de rue. Ou celui qui pense qu’il peut jouer à faire peur les autres.

Nous sommes en République et les procédures judiciaires peuvent concerner tous les citoyens.

C’est dommage ce qui arrive à Simon et à Kilifeu ne serait-ce que pour tout ce qu’ils ont fait pour ce pays, mais nous aurions bien aimé entendre leurs avocats. Car, leurs ‘’amis’’ n’ont fait que verser dans le corporatisme, ce qui peut largement se comprendre.

Que l’Etat veuille s’en prendre à Y’en a marre. Possible. Que Macky soit intéressé par un troisième mandat et veille faire taire les contestations éventuelles. Possible. Mais, ce n’est pas Macky qui est entré dans ces voitures pour parler de passeport, de documents, d’argent, etc. On a vu les images de Kilifeu et de Simon. Et ça, ce ne sont pas non plus les journalises qui les ont filmés.

Alors, il est incontestable qu’ils y ont un sérieux problème du fait surtout de ses ‘’preuves’’ qui circulent. Alors, ce qui leur reste à faire, c’est de préparer leurs défenses dans la sérénité, avec de vrais professionnels. Mais, les pressions sur la Justice ne passeront pas car aucun démocrate sérieux ne saurait les cautionner. En clair, le système de ‘’défense’’ ainsi choisi est manifestement maladroit.

Assane Samb