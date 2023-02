Affrontements à Touba et Mbacké: El Hadji Malick Guèye crie au sacrilège

L’ancien député libéral originaire de Lat Mingué déplore les événements malheureux qui se sont passés, hier,à Touba et Mbacké. El Hadji Malick Guèye est d’avis qu’Ousmane Sonko et ses ouailles ont profané la sacralité de la Cité de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul: » Ce qui s’est passé, hier, est regrettable et je le condamne fermement. Pour des raisons bassement électoralistes,on ne doit pas toucher à la sainteté de Touba. Son fondateur l’a toujours voulue un centre de savoir et de recherche islamique. Il faut que Ousmane Sonko cesse de mener des action aux antipodes de l’Islam. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mérite respect et considération. Personne ne doit ramer à contre-courant de ses directives », déplore le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall. El Hadji Malick Guèye d’inviter les jeunes: »Je lance un appel à la paix et à la sérénité à la jeunesse du Sénégal. Elle doit refuser d’être embrigader dans un combat qui n’est pas le leur. On doit laisser la justice faire son travail. Sonko a tort de charger ceux qui détiennent les piliers de nos institutions ». Pour le leader du mouvement » And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », les responsables de l’opposition doivent changer de fusil d’arme: »On peut s’opposer mais, de façon raisons. Le bilan du Président Macky apeure ceux qui s’agitent, aujourd’hui. Ils savent qu’ils ne peuvent faire le poids devant lui. Au Chef de l’Etat, je réitère mon engagement et ma détermination à travailler à ses côtés pour relever d’autres défis du futur. Je dis et redis qu’il est bel et bien notre candidat pour 2024″.

