Africains les plus suivis sur les réseaux sociaux : Sadio Mané figure dans le Top 10

Sadio Mané fait partie des 10 sportifs africains les plus suivis sur les réseaux sociaux concernant un classement mené par l’Egyptien Mohamed Salah.

De Mohamed Salah à Sofyan Amrabat en passant par Francis Ngannou, le Top 10 des sportifs africains les plus suivis sur les réseaux sociaux a été dévoilé. Un classement qui a provoqué un raz-de-marée. Pour le Sénégalais Sadio Mané, ce dernier figure à la deuxième place derriere Mouhamed Salah.

10- Victor Osimhen (7M)

A la dixième position de ce ranking figure Victor Osimhen. L’avant-centre nigérian est sur des standards très élevés depuis son départ du LOSC et a depuis basculé au rang de superstar en Afrique avec son sacre aux CAF Awards 2023. Auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 23 matchs avec Galatasaray cette saison, le vice-champion d’Afrique 2023 dispose d’une communauté de 7 millions d’abonnés sur la toile. 5,7 millions d’entre eux viennent d’Instagram et les 1,3 millions autres de X.

9- Francis Ngannou (10,8M)

D’ancien immigré en France à champion du monde des poids lourds de l’UFC en 2021 et des Super Fights de la PFL en 2024, le parcours de Francis Ngannou (17-3-0) inspire des millions de jeunes africains. La résilience du « Predator » couplée à son attachement à ses racines camerounaises malgré sa double nationalité (France) font de lui l’un des combattants les plus appréciés sur le continent. Ngannou a une audience de 10,8 millions sur les réseaux sociaux dont 7,1M sur Instagram, 2,5M sur Facebook et 1,2M sur X.

8- Brahim Diaz (13M)

Joker de luxe au Real Madrid, Brahim Diaz est (déjà) un Lion très respecté dans l’Atlas au Maroc qu’il a décidé de représenter au niveau international il y a seulement un an. Toujours engagé pour le collectif, l’ailier droit de 25 ans est autant apprécié par ses coéquipiers que par ses fans qui le suivent en grand nombre sur les réseaux sociaux avec. Brahim Diaz compte 13 millions de followers à travers trois plateformes dont 9,3M sur Instagram, 2,9M sur Facebook et 831k sur X.

7- Israel Adesanya (13,8M)

Israel Adesanya (24-5-0) est le premier sportif africain hors football le plus suivi sur les réseaux sociaux. Ancien champion du monde des -84kg, « The Last Stylebender » a entretenu sa communauté grâce notamment à ses succès passés malgré ses dernières sorties décevantes dont une nouvelle défaite début février contre Nassourdine Imavov en Arabie Saoudite. « Izzy » totalise 13,8 millions de followers dont 8,7M sur Instagram, 3,3M sur Facebook et 1,8M sur X.

6- Hakim Ziyech (16,3M)

Au sixième rang de ce classement, on retrouve Hakim Ziyech (13 matchs, une passe décisive). Footballeur au talent exceptionnel, la fragilité physique de l’offensif marocain a malheureusement été un handicap pour sa régularité depuis son départ de l’Ajax Amsterdam. Pour autant, il reste l’un des sportifs africains les plus appréciés des internautes avec 16,3 millions d’abonnés dont 11 millions sur Instagram et 5,3M sur Facebook.

5- Pierre-Emerick Aubameyang (23M)

Passé par Saint-Etienne, le Borussia Dortmund, Arsenal, le Barça, Chelsea puis l’OM avant de quitter l’Europe pour Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang (12 buts et 2 passes décisives en 20 matchs) a su construire une forte communauté sur les réseaux sociaux. Le Gabonais a l’avantage de ne jamais décevoir les fans partout où il est passé à part Chelsea où le départ de Thomas Tuchel qui a milité pour son arrivée, puis l’arrivée de nouveaux propriétaires avec un nouveau projet, n’ont pas facilité sa réussite. En tout, la Panthère comptabilise 23 millions d’abonnés dont 13,8M sur Instagram, 2,2M sur X et 7M sur Facebook.

4- Riyad Mahrez (26,6M)

Tout comme Sadio Mané, Riyad Mahrez (9 buts et 12 passes décisives en 27 matchs cette saison) n’a pas non plus perdu sa cote de popularité auprès des internautes malgré son « exil » doré en Arabie Saoudite. Le champion d’Afrique 2019 totalise 26,6 millions d’abonnés à travers trois réseaux sociaux. Il est plus suivi sur Instagram avec 12,4 millions de followers, puis vient Facebook où il regroupe 12,1 millions de fans et X où l’ancien ailier gauche de Manchester City rassemble 4,1 millions d’abonnés.

3- Achraf Hakimi (27,9M)

Latéral droit au parcours doré (Real Madrid, Dortmund, Inter Milan puis le PSG), Achraf Hakimi (3 buts et 9 passes décisives en 28 matchs cette saison) jouit d’une cote de popularité immense dans le monde du football. Le Marocain, médaillé de bronze aux JO 2024 avec les Lions de l’Atlas olympiques est 3e de ce Top 10 des sportifs africains les plus suivis sur les réseaux sociaux. Le Parisien a 27,9 millions de followers dont 20,2 millions sur Instagram, 1,8 millions sur X et 5,9 millions sur Facebook.

2- Sadio Mané (33,8M)

Quitter l’Europe n’a pas baissé la cote de Sadio Mané. En tout cas pas auprès de ses fans. La star d’Al-Nassr (7 buts et 9 passes décisives en 30 matchs cette saison) et double Ballon d’Or africain est le deuxième sportif africain le plus suivi sur les réseaux sociaux avec 33,8 millions d’abonnés dont 16,4 millions sur Instagram et 17,4 millions sur Facebook.

1- Mohamed Salah (100,7M)

Il est probablement le footballeur africain le plus constant des dix dernières années. Mohamed Salah, encore buteur mercredi soir lors du derby de la Mersey contre Everton (2-2) a vu sa cote grimper en flèche cette saison avec ses performances stratosphériques (27 buts et 19 passes décisives en 35 matchs) est le sportif africain le plus suivi sur les réseaux sociaux avec 100,7 millions d’abonnés à travers Instagram (64,2M), Facebook (17,3M) et X (ex-Twitter) (19,2M). Le Pharaon est le favori ultime pour le Ballon d’Or 2025 en ce moment.