African Leadership Awards 2022: Mbagnick Diop reçu par le consul général du Sénégal à New York

A quelques mois du plus grand évènement qui récompense et célèbre les illustres décideurs africains et de la diaspora qui se sont distingués sur le continent et à l’international. L’initiateur de cet évènement, Monsieur Mbagnick Diop , président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) a été reçu par consul général du Sénégal à New York.

Le consul général du Sénégal à New York Monsieur El Hadji Amadou Ndao a reçu ce lundi 25 juillet , le Président du Meds Mr Mbagnick Diop. Cette rencontre rentre dans le cadre de la préparation des African Leadership Awards prévue à New York le 05 Novembre au Marriott Marquis. Évènement d’une dimension Internationale.

Les African Leadership Awards est un concept majeur pour porter sous les feux de la rampe ; récompenser et célébrer les illustres décideurs africains et de la diaspora qui se sont distingués sur le continent et à l’international. Mbagnick Diop vu comme une de ces leaders qui font la fierté et donnent l’image d’une Afrique qui innove, qui réussit leurs engagements.

L’organisation de cet événement à dimension internationale, constitue un moment de communion et de mise en réseau des décideurs de tous les secteurs d’activités constituant le moteur et l’énergie de l’entreprenariat africain.