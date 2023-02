African Music Revolution Tour : Dakar capitale de la musique africaine le 11 février

Le premier événement de l’African Music Revolution Tour (AMR) aura lieu à Dakar le 11 Février 2023 dans le glorieux site de l’Esplanade du Monument de La Renaissance. Plusieurs artistes africains renommés vous ramèneront au niveau supérieur (oppure top niveau) du divertissement musical en vous faisant danser, chanter et vous déplacer au rythme de leur chansons Afrobeat, Hip Hop et Amapiano.



Aujourd’hui nous rencontrons les 2 promoteurs, Lorenzo de Lame Label et Niccolò de G3C Labs, pour parler d’un événement musical de grande ampleur qui se déroulera le 11 février prochain à Dakar au Monument de la Renaissance Africaine : le Tour de la Révolution Musicale Africaine.

Alors, les gars, parlez-nous du projet de la révolution musicale africaine.

Lorenzo : C’est une idée subversive sans précédent. Plus précisément, notre projet était de réunir plusieurs artistes africains émergents et établis, de différents genres musicaux pour créer une nouvelle expérience musicale unique qui se déroulerait dans la vie réelle et dans le monde virtuel. En effet, chaque concert sera également diffusé en streaming sur plusieurs chaînes et plateformes médiatiques en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Le projet contribuera à accélérer le développement de l’industrie musicale en Afrique.

Comment ce projet est né?

Niccolò : Nous croyons fermement que l’industrie musicale africaine a un potentiel illimité ! C’est pour cette raison que G3C Labs a décidé d’étendre sa présence au Sénégal et de collaborer avec LAME Label sur le projet African Music Revolution Tour, la première tournée de concerts hybrides sur continent africain (dans la vie réelle et dans le monde virtuel).

Vous nous avez parlé d’un Tour, Combien de concerts prévoyez-vous de faire et où ?

Lorenzo : Notre objectif est de créer un nouveau projet international innovant avec 4 concerts par an dans 4 pays africains différents. Nous commencerons à Dakar le 11 février, puis nous voyagerons dans d’autres pays, apportant notre énergie, notre passion et notre créativité.

Pourquoi avoir choisi Dakar pour votre 1er concert ?

Lorenzo : Je suis sénégalais, j’ai travaillé et vécu à l’étranger pendant de nombreuses années mais c’est ma maison : je n’aurais pas pu commencer ce projet ailleurs !

Notre objectif est de construire un projet fait par des Africains pour des Africains. Grâce à la musique, ce projet contribuera à créer des liens forts entre différents pays, non seulement en Afrique mais partout dans le monde. Dakar était pour nous un choix naturel car c’est l’une des grandes villes d’Afrique de l’Ouest. Le Sénégal est un pays résolument tourné vers l’avenir, avec de fortes ambitions de croissance. L’avenir du Sénégal est prometteur et nous voulons en faire partie. Nous avons également voulu que le Monument de la Renaissance soit notre première salle de concert, car c’est un lieu unique, symbolique, puissant et évocateur.

Quels artistes verrons-nous le 11 février?

Lorenzo : Nous avons déjà 15 artistes venant de 6 pays africains différents qui recevront une exposition massive non seulement au Sénégal mais aussi dans le monde entier à travers notre plateforme metaverse et nos partenaires ! Nous aurons le grand Ngaaka Blindé, L’artiste du moment Mohamed VJ, mon ami Paco Briz, Mist Cash et Dj Zeyna du Sénégal, le grand Iba One du Mali, Kayawoto du Burkina Faso, RJ The Dj de le Tanzanie, le créatif Ntosh Gazi d’Afrique du Sud ! Sans oublier M. Seed, Masauti et Emma Cheruto du Kenya, JJ Ghonami et Wetkid du Ghana, et Dj Mohtorious de Guinée.

Et nous avons beaucoup d’autres surprises… vous ne pouvez pas manquer cet événement !

Quels sont les partenaires internationaux du African Music Revolution Tour ?

Niccolò : De nombreux partenaires croient en notre projet innovant et nous sommes vraiment enthousiastes ! L’AUB, l’African Union Broadcasting , présente dans plus de 50 pays africains, nous aidera à diffuser l’événement à travers l’Afrique.. Qwest TV, cofondée par le légendaire Quincy Jones, est une plateforme de diffusion internationale axée sur la musique et présente dans plus de 100 pays. Sans oublier FanTracks Digital, un organisateur de spectacle en direct des États-Unis qui a travaillé avec les meilleurs artistes tels que Katy Perry, Guns N’Roses, Janes Addiction, Smashing Pumpkins, Goo Goo Dools et bien d’autres.

Nous sommes vraiment honorés de commencer ce parcours avec des partenaires aussi influents.

Quelle est votre vision pour ce festival ?

Lorenzo : Nous ne voulons pas créer un grand spectacle seulement, nous voulons offrir un nouveau concept de live-show unique qui est innovant et à l’image du peuple africain. Nous voulons que les fans et les artistes participent à cette révolution musicale et nous aident à la promouvoir. Nous voulons que nos artistes obtiennent l’exposition médiatique qu’ils méritent et que les mélomanes du monde entier découvrent de nouveaux artistes africains et en apprennent davantage sur la musique africaine. Enfin, nous espérons contribuer au renouveau et au développement de l’industrie musicale africaine.

Niccolò : Nous voulons offrir à nos fans une expérience musicale complète, leur permettant de vivre et d’apprécier des performances musicales unique comme jamais auparavant. C’est notre objectif, nous y travaillons dur !