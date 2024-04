Afrique du Sud : Le footballeur Luke Fleurs tué

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le footballeur sud-africain Luke Fleurs a été tué lors d’un vol de voiture à Johannesburg, a annoncé jeudi son club, les Kaizer Chiefs.

Le défenseur de 24 ans a été abattu alors qu’il attendait d’être pris en charge dans une station-service de la banlieue de Honeydew à Johannesburg, selon la police. « Luke Fleurs a tragiquement perdu la vie la nuit dernière lors d’un vol à Johannesburg. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis en ce moment difficile », ont déclaré les Kaizer Chiefs dans un communiqué. Selon le porte-parole de la police, Mavela Masondo, les agresseurs se sont enfuis avec le véhicule de Fleur et la police enquête sur une affaire de meurtre et de vol de voiture.

Publicités

Luke Fleurs avait déjà joué pour l’équipe nationale des moins de 23 ans, représentant l’Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Tokyo. Le défenseur est la dernière des milliers de victimes de braquages mortels en Afrique du Sud, où le taux d’homicides est l’un des plus élevés au monde.

Les dernières statistiques officielles de la criminalité pour la période octobre-décembre de l’année dernière font état de 5 973 cas de détournement d’avion.