Afritech :Greenmeth Farm remporte le Prix du Futuriste 4.0

Cheikhna Thiam de la start-up Greenmeth Farm a remporté le « Prix du Futuriste 4.0 », empochant 1.000.000 de Fcfa.

La 4e édition du Salon du start-up (Afritech) du Meds, en collaboration avec le Cercle des jeunes entrepreneurs, s’est tenue ce mardi 14 décembres à King Fahd Palace 26, sous la présidence du ministre de l’Emploi Dame Diop, et en présence de tous les acteurs de l’écosystème du numérique. Un des temps forts de cette cérémonie a été la remise de prestigieux prix décernés aux nominés qui a vu la consécration du jeune Cheikhna Thiam de la start-up Greenmeth Farm. Il a remporté le Prix du Futuriste 4.0, empochant 1.000.000 de Fcfa. Il est important de rappeler que le projet de la startup de Cheikhna Thiam est de transformer les déchets en électricité et en engrais Bio. Le deuxième prix est remporté par le projet de la startup « Wethio », la première plateforme d’échange, d’achat, de vente et de dépense de crypto-monnaie et de monnaie électronique. Et le troisième prix va chez le projet de la startup «Sen Assistance Médicale», une plateforme pour la prise de RDV, le secrétariat et l’intérim médical, le suivi des malades.

« Je remercie le Meds »

«Je suis très satisfait, et c’est un prix qui va nous ouvrir certainement des portes, je remercie le MEDS. C’est un Salon qu’il organise chaque année pour aider les jeunes entrepreneurs », a déclaré Cheikhna Thiam. Avant d’ajouter: «Notre plateforme est spécialisée dans la mécanisation agricole. Nous concevons et commercialisons de micro unités de métallisation qui transforment les déchets en engrais biologiques et en électricité. En ce moment, ils permettent aux agriculteurs d’être autonomes en termes d’énergie et d’engrais. »