AIBD : 50 passagers bloqués faute de test Covid-19

Une cinquantaine de voyageurs entrants reste bloquée à l’Aéroport de Diass, depuis avant-hier, a appris Le Témoin. Il leur est reproché de ne pas avoir effectué de test Covid-19, un impératif pour pouvoir accéder au territoire sénégalais.

Le Sénégal a rouvert ses frontières aériennes, depuis le 15 juillet dernier, après quatre mois de fermeture à cause du Covid-19. Mais, tout passager débarquant au Sénégal doit obligatoirement présenter un certificat de test négatif au Covid-19 de moins de sept jours. Ce, pour empêcher le retour de cas de Covid-19 dits «importés».

Malheureusement, l’information n’a pas fait l’objet d’une large diffusion au niveau des aéroports de départ et des agences de voyages. Pour cause, Le Témoin a appris que, depuis avant-hier, plus de 50 passagers sont bloqués à l’aéroport Blaise de Diagne de Diass pour défaut de certificat de test Covid-19.

À les en croire, s’ils ne sont pas en mesure de débourser une somme de 40.000 Fcfa chacun pour effectuer les tests, c’est parce qu’ils n’ont été informés qu’à leur arrivée à l’aéroport de Diass. Des Ivoiriens et de nombreux fidèles nigérians, venus assister aux funérailles du Khalife général de Médina Baye, font partie des passagers bloqués à Diass.