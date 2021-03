Aide auditive : un réseau neuronal profond pour un rendu optimisé

Bien entendre, c’est essentiel pour bien vivre. Et chaque année, le 11 mars, à l’occasion de la Journée nationale de l’audition, les professionnels se mobilisent pour sensibiliser le public à la question. Futura, de son côté, vous invite à découvrir une innovation qui pourrait bien changer la vie de ceux qui souffrent d’une perte auditive.

Ce jeudi 11 mars 2021, les professionnels de santé vous donnent rendez-vous pour une nouvelle Journée nationale de l’audition. Des actions maintenues malgré le contexte sanitaire. Ou peut-être pourrait-on dire surtout compte tenu du contexte sanitaire, tant bien entendre est à la fois essentiel pour la santé et pour la qualité de vie. Il apparaît ainsi plus que jamais capital de sensibiliser le public à l’importance d’intégrer dans son hygiène quotidienne, des gestes de prévention qui permettent d’éviter les stress acoustiques aussi bien que les pertes auditives.

La société Oticon, de son côté, a développé une aide auditive nouvelle génération. Baptisée Oticon MoreTM, elle s’appuie sur un réseau neuronal profond (RNP) qui imite ni plus ni moins la manière dont le cerveau apprend. Un RNP qui a été nourri avec quelque 12 millions de véritables scènes sonores pour un rendu plus vrai que nature.

Rappelons que les aides auditives traditionnelles filtrent les bruits jugés gênants et les voix secondaires. Or des études montrent aujourd’hui que le cerveau a, au contraire, besoin d’accéder à tous les sons pour fonctionner de manière optimale. C’est pourquoi Oticon MoreTM a été développé pour donner un accès clair aux sons significatifs tout en préservant le confort d’écoute et le contraste sonore pour l’utilisateur.

Grâce aux capacités d’apprentissage de son réseau neuronal profond, Oticon MoreTM est en mesure d’évaluer tous les types de sons, selon leurs détails et ce à quoi ils doivent idéalement ressembler. Il gère de manière automatique et fluide des environnements d’écoute variés avec une grande précision et une extrême clarté. Le tout, en garantissant un son confortable pour l’utilisateur.