Air Sénégal interrompra sa liaison entre Dakar (DSS) et New York (JFK) à partir du 19 septembre 2024.

A compter du 19 septembre 2024, Air Sénégal interrompra sa liaison de 3 830 milles entre Dakar (DSS) et New York (JFK). L’itinéraire fonctionne actuellement deux fois par semaine avec l’horaire suivant :

HC407 Dakar à New York départ 4h00 arrivée 9h00

HC408 New York à Dakar départ 1h30 arrivée 13h50

Interrogations sur une telle décision !!!

D’après la source l’utilisation de l’avion pour cette liaison est épouvantable, car l’avion reste au sol pendant plus de 16 heures à chaque voyage. Cette liaison est particulièrement coûteuse à exploiter et difficile à justifier lorsque vous louez un avion auprès d’une autre compagnie aérienne, comme vous le savez. les coûts directs sont : Air Sénégal n’a conclu aucun accord de partage de code aux États-Unis pour augmenter le nombre de passagers, ce qui a limité sa portée aux États-Unis au-delà de New York. Air Sénégal est en concurrence directe avec Delta sur ce marché, et Delta a beaucoup plus de connectivité. à New York, plus de fréquences et une meilleure réputation Air Sénégal a toujours enregistré en moyenne un coefficient de remplissage bien inférieur à 70 % et même, dans certaines périodes, bien inférieur à 50 %.

Pourquoi cette liaison est-elle soudainement interrompue maintenant, alors qu’on suppose qu’elle a perdu de l’argent au cours des trois dernières années ? Il y a plusieurs mois, le Sénégal a nommé un nouveau président, qui a exigé un audit financier approfondi des entreprises détenues par l’État, afin de s’assurer qu’elles dépensaient l’argent de manière responsable.

On doit imaginer que ce n’était pas un bel exercice pour Air Sénégal, et c’est pourquoi peut-être que cette décision a été prise par les autorités compétentes.