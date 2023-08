Alé Lo candidat à la Présidentielle (Erratum)

Nous avons publié dans notre site que Alé Lô est candidat à la prochaine présidentielle de février 2024. Nous avons même ajouté que sa candidature a été portée par l’Alliance républicaine pour l’émergence du Sénégal(ARE-SENEGAL).

En fait, il s’agit d’une méprise de notre part. En effet, le Bureau National de l’Alliance républicaine pour l’émergence du Sénégal(ARE-SENEGAL) qui s’est réuni ce jeudi 10 août 2023. ARE-Sénégal, dans sa résolution finale, a exhorté son Président, Alé Lo à porter le projet politique d’ARE/SENEGAL.

Mieux il lui a été demandé de s’ouvrir à toutes les forces vives de la Nation afin de constituer l’une des plus dynamiques synergies d’actions politiques.

ARE Sénégal envisage une réunion d’urgence du Bureau élargi aux Départements et aux Organisations affiliées afin de partager et de valider sur place les plans d’actions politiques.