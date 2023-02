Alerte au pêcheurs : Nouvelle alerte à la houle pour ce 16 février

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) lance une nouvelle alerte à la houle. « Houle dangereuse de nord à nord-ouest pouvant dépasser 2,5 m au large de la Grande Côte et de Dakar à partir du jeudi 16 février au vendredi 17 février 2023 à 18 heures » lit-on dans le bulletin. L’agence appelle les marins pêcheurs à la vigilance. L’Anacim avait fait une alerte similaire jeudi dernier. Les services de l’agence avaient détecté une houle de 2.5 m accompagnée de Vents forts de secteur Nord dépassant 40 km/h. l’alerte se limitait dans la Petite et la Grande Côte.

