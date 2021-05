Algérie : la liste avec Delort, Bennacer absent

Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, a dévoilé samedi sa liste de 30 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre la Mauritanie (le 3 juin à Blida), le Mali (le 6 juin à Blida) et la Tunisie (le 11 juin à Tunis).

Attendu parmi les nouveautés, le jeune gardien de Nice, Teddy Boulhendi, ne figure finalement pas dans cette liste et c’est un autre portier, le local Abderrahmane Medjadel, qui constitue le seul nouveau visage de ce groupe. La principale information réside en l’absence d’Ismaël Bennacer. «Je ne pourrai pas faire partie du groupe suite à une intervention que j’ai subie au pied après le dernier match de championnat», a expliqué le milieu de terrain du Milan AC sur les réseaux sociaux.

Alors que leur absence, sous pression de leur club, avait irrité Belmadi en mars, Andy Delort et Zinedine Ferhat sont finalement rappelés pour ce rassemblement, tout comme les Niçois Atal et Boudaoui, absents des dernières listes pour cause de blessure. Ounas et Zerkane reviennent eux aussi, tandis que Benayada, Khacef, Zorgane, Soudani et Darfalou sortent du groupe.

Appelé en mars mais sans entrer en jeu, le défenseur central Ahmed Touba, courtisé par la Belgique, est également présent, confirmant ainsi définitivement son choix de défendre les couleurs de l’Algérie. Pour le reste, les cadres M’Bolhi, Mandi, Benlamri, Mahrez, Belaïli, Bounedjah et Slimani sont bien là avec aussi Ghezzal, qui avait marqué des points lors du dernier rassemblement.