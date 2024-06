Algérie : terrible nouvelle pour Nabil Bentaleb ?

Partager Facebook

Des nouvelles inquiétantes sont tombées ce jeudi au sujet de Nabil Bentaleb. Sa carrière serait sérieusement menacée désormais.. Victime d’un arrêt cardiaque, Nabil Bentaleb, l’international algérien du LOSC, a été opéré et pourrait devoir mettre un terme à sa carrière, selon RMC Sport.

Le 18 juin, Lille a annoncé que Bentaleb avait fait un malaise et était hospitalisé au CHU de Lille. Six jours plus tard, le club a donné des nouvelles rassurantes, mentionnant un retour à domicile imminent. Le malaise de Bentaleb était en réalité un arrêt cardiaque survenu lors d’un match de football amateur.

Le joueur a été réanimé avec un défibrillateur et des massages cardiaques avant d’être plongé dans un coma artificiel et pris en charge par le CHU de Lille. Après une opération réussie, un pacemaker-défibrillateur lui a été implanté pour stabiliser son activité cardiaque. Il devrait rentrer chez lui prochainement. Le dossier médical de Bentaleb sera examiné par la commission médicale de la FFF, qui devra décider de son avenir professionnel. Compte tenu de l’opération qu’il a subie, une fin de carrière est probable.

