Aliou Cissé nominé parmi les 20 meilleurs entraineurs au monde

L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal figure parmi les 20 nominés au titre de meilleur sélectionneur du monde. Liste établie par l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), une organisation d’études historiques et statistiques sur le football, créée en 1984. L’IFFHS s’est fait connaître pour ses multiples classements de clubs et de personnalités du monde du football, et notamment son classement mondial des clubs de football.

Toutefois la concurrence s’annonce rude pour El Tactico face notamment à Lionel Scaloni, vainqueur de la coupe du monde avec l’Argentine ou encore Walid Regragui, coach du Maroc, demi-finaliste au Qatar.