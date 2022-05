Alliance Yewwi-Wallu: Le Pds se radicalise 

L’alliance annoncée entre Yewwi et Walu, les deux plus grandes coalitions de l’opposition a surpris plus d’un. Alors que les deux coalitions n’ont pas pu s’entendre à la présidentielle et encore moins aux locales, voilà qu’elles se mettent ensemble, contre toute attente.

Une prise de position que le Parti démocratique sénégalais (Pds) avait toujours évitée, préférant un jeu clair-obscur d’une opposition que nous avions qualifiée de ‘’modérée’’.

Aujourd’hui, avec cette alliance, c’est le Pds qui se radicalise lui qui, finalement, a décidé de travailler avec l’opposition radicale.

Wade et Macky vont ainsi s’affronter à nouveau à travers les têtes de liste Aminata Touré et Ousmane Sonko. Et cela n’avait pas été observé depuis longtemps.

Une situation qui finalement rend compte d’un virage aux yeux de beaucoup. Est-ce que Wade est en train de lâcher Macky ? Le protocole de Massalikul Jinane est-il toujours d’actualité ? Qu’en-est-il du protocole de Doha ?

Autant de questions rendues actuelles par le fait que le Pds et ses nouveaux alliés de Yewwi ne cachent pas leurs ambitions d’imposer la cohabitation au régime de Macky Sall en abrégeant son règne.

Nous avons toujours soutenu, à tort ou à raison, qu’en décidant de ne pas s’allier avec l’autre coalition de l’opposition, le Pds jouait, consciemment ou inconsciemment, le jeu du régime.

Cette démarche pouvait mettre apparaitre comme une sorte de soutien indirect au pouvoir. La preuve, la non-participation des libéraux de Wade à la présidentielle a contribué à davantage éviter le deuxième tour à Macky.

Pis, le fait que ces deux coalitions n’ont pu aller ensemble aux locales, a atténué la défaite du camp présidentiel dans certaines grandes villes comme Pikine.

Donc, cette coalition Yewwi-Walu était depuis longtemps attendue. Parce que, manifestement, elle est l’une des rares ou peut-être la seule actuellement à pouvoir porter la réplique à la grande coalition Benno Bokk Yakaar.

En clair, aux législatives, la bataille sera rude entre ses deux alliances politiques même s’il sera difficile d’apporter des pronostics sur le résultat final.

Malheureusement pour ces membres de l’opposition, la nouvelle stratégie de Macky sera également de travailler à sinon à l’implosion, du moins à l’affaiblissement de la coalition.

Si donc, le génie politique Wade n’a pas adopté cette démarche pour pousser Macky à accepter certaines conditions à lui imposées, la coalition peut tenir même jusqu’à la présidentielle.

Car, ne l’oublions pas, des négociations, il y en a eu entre Macky et Wade. Et qu’actuellement, avec le non-retour de Karim, tout indique que le débat n’est pas complètement clos entre les deux.

En conséquence, Macky détient encore des atouts sur ses adversaires qu’il peut utiliser à tout moment. C’est pourquoi, Wade peut, lui aussi de son côté, chercher des atouts qui pourraient être des monnaies d’échanges en cas de nouvelles négociations qui seront inévitables. Et Yewwi Askan wi est un bon argument.

C’est d’ailleurs l’avantage de la position équilibriste du Pds jusqu’ici qui lui permettait, facilement, de basculer dans l’un ou l’autre camp.

Va-t-il définitivement choisir le camp de l’opposition radicale ?

Seul l’avenir nous le dira.