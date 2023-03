Alliances politiques : Mimi divise l’opposition

Comme nous le redoutions dans cette rubrique, la présence de Aminata Touré dans l’opposition est en train de semer sinon la division du moins une certaine gêne dans les rangs.

La mise en place du nouveau cadre de concertation de l’opposition est sérieusement menacée par la présence de la dame. Le Parti démocratique sénégalais (Pds), dans une diatribe très sévère contre elle a clairement fait savoir qu’il ne saurait partager cette alliance avec celle qui a fauit tant de mal à ses cadres notamment au fils de Wade, Karim.

Or, celle-ci a déjà réussi son ancrage dans une opposition qui n’a pas tardé à l’accepter au regard des initiatives partagées avec Guy Marius Sagna.

Bien sûr, le Pds est toujours fidèle à sa propre logique. Son groupe avait en effet voté à l’Assemblée pour l’exclusion de Mimi. Ce qui, pour beaucoup de membres de l’opposition, est incompréhensible. Certains n’ont pas d’ailleurs hésité à taxer le Pds de Parti allié du pouvoir même s’ils ne le disent pas toujours publiquement.

C’est dire que le cas Mimi Touré est en train de diviser l’opposition. Car, il serait incompréhensible que pour faire plaisir au Pds, que Yewwi se débarrasse de la bonne dame. Le chantage ne sera certainement pas du goût des leaders de Yewwi d’autant plus que Mimi, exclue de l’Assemblée, a déjà largement démontré sa bonne foi et son appartenance désormais à l’opposition.

Il s’y ajoute le fait que le Pds dont les leaders sont de fins stratèges politiques, pourraient trouver là une astuce pour ne pas dire une stratagème pour ne pas s’allier avec l’opposition radicale dans la perspective de la présidentielle.

Nous savons tous que des discussions ont eu lieu entre le pouvoir et ce parti. Et que le cas Karim qui préoccupe beaucoup Me Wade est toujours sur la table et que ce dernier compte beaucoup sur Macky pour la suite à donner à ce dossier. On parle même d’un deal dont les contours ne sont pas encore révélés. Tellement le mode d’opposition du Pds est sujette à caution.

En clair, il y a forcément malaise dans les rangs de l’opposition. Elle sait en effet que son salut se trouve dans la mise en place de ce cadre large de concertation et de stratégie. Mais qu’il sera difficile de mélanger les chèvres et les moutons. Et qu’un moment donné il faudra que chacun prêche pour sa chapelle surtout pour le premier tour.

La raison fondamentale à cette situation de division presqu’irreversible , tient au fait que les leaders ont des agendas différents.

Macky à réussi à occuper chacun d’eux au point de faire de ses propres préoccupations, sa priorité.

Et le Pds vient d’en rajouter à la confusion générale. Histoire de se démarquer de cette opposition radicale sans pour autant flirter ouvertement avec le pouvoir.

C’est toute l’ambiguïté de la position actuelle du Pds.

Assane Samb