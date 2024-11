Amadou Ba à Gaya: La coalition « Jamm Ak Njariñ  » enregistre un allié de plus

Partager Facebook

Ce vendredi, treizième jour de campagne, a été des moments de forte communion entre la tête de liste de « Jamm Ak Njariñ » et les responsables politiques locaux notamment le maire de la commune de Gaya, Kader Ndiaye en compagnie de ses militants.

Le maire de la commune, Kader Ndiaye après avoir informé que sur les onze communes que compte le département, les huit sont toutes favorables à la coalition Jamm Ak Njariñ, fera un plaidoyer devant Amadou Ba. « On a besoin de moyens, monsieur le président la balle est dans vos camps.

Le dernier tournant est capital, la mobilisation aussi c’est bien, mais vue la configuration du département, pour ces élections à venir on vous demande de nous donner des moyens logistiques le jour de l’élection, les villages dans la commune sont trop distants », dit-il. Ce dernier, ayant saisi la demande va expliquer qu’il sait bien le sacrifice effectué par les différents acteurs notamment les alliés et les responsables politiques locaux.

Ainsi il déclare : « Dieu a fait que c’est moi qui était le premier ministre, je connais le poste qu’il occupait. (…) J’ai préféré descendre de mon véhicule et marcher jusque chez vous afin de saluer l’engagement et le sacrifice dont vous faites montre. Je suis venu aussi pour solliciter des prières. Par la même occasion je remercie tout le comité électoral et malheureusement si on est en campagne, il est difficile de vouloir tenir des réunions, mais je sais aussi que cette mobilisation est exceptionnelle, c’est une première dans cette campagne électorale pour nous de rendre visite à un responsable, on a juste à faire nos caravanes et dire ce qu’on a à dire. Je vous demande de s’investir encore », avance-t-il.

Mamadou Sow