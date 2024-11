Amadou BA à Médina Yoro Foula: « Le travail ne rime pas avec le bavardage »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi, la coalition « Jamm Ak Njariñ « dirigée par Amadou Ba a sillonné le pays à travers des caravanes et des visites de proximité. Un septième jour de campagne qui a débuté par le Ziar d’un talibé au Khalife, puis de Vélingara à Mampatim en passant par Diaobé, l’ancien premier ministre est accueilli comme un roi tant il continuait de drainer de la foule.

Après une tournée dans la région de Tambacounda, le leader de la coalition « Jamm Ak Njariñ » s’est vu bénir par le khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. Avec une délégation réduite qui supposait laisser de côté le folklore politique, Amadou Bâ s’est rendu dans cette cité religieuse pour solliciter des prières. « Ce moment inspirant nous engage davantage à poursuivre notre chemin avec foi et détermination pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité, je suis venu en tant que disciple mais pas pour faire de la politique », dit-il devant le Khalife. Ce dernier, ayant saisi le message, formulera des prières pour le porte étendard de ladite coalition tout en rappelant la responsabilité collective de chacun afin de préserver la cohésion nationale. Cette étape empreinte de spiritualité mènera Amadou Ba à Vélingara sous l’escorte d’une unité de la Gendarmerie nationale de la Brigade de Manda pour les besoins de sécurité eu égard aux nombreuses séries de violences qui ont émaillé ce début de campagne électorale.

De là, un accueil populaire lui sera réservé par les honorables Ibrahima Diawandou Barry et Dieynaba Baldé tous deux investis sur la liste nationale de la coalition Jamm Ak Njariñ. Ainsi, Amadou Ba saisit l’occasion pour rappeler qu’il connaissait bien ce département depuis qu’il était Directeur des Impôts et fait savoir également y avoir des amis de longue date. C’est d’ailleurs ce qui semble justifier l’appel lancé à un de ses jeunes frères, qu’il considère comme le seul à Vélingara à ne pas avoir adhéré à sa cause. « Woury Bayo, on lui demande, au nom de la fraternité, au nom de nos relations, de venir se joindre à nous, de venir soutenir la coalition Jamm Ak Njariñ et œuvrer pour la paix et pour l’intérêt commun ; l’essor de ce département. Aux jeunes et femmes, je dis que l’espoir est permis puisque soutien et financement leur sont promis dès une majorité au soir du 17 novembre 2024 », déclare-t-il.

Poursuivant sa caravane, l’ancre sera jetée à Diaobé, un lieu carrefour et de commerce. Selon l’ancien premier ministre, Diaobé a une particularité du fait que des commerçants lui viennent du Mali, de la Guinée et de la Guinée Bissau. « Je ne peux me permettre de ne pas saluer les commerçants de Diaobé, son héritage fait de lui un marché de la CEDEAO. On ne chasse pas les ambulants, on doit les soutenir et c’est pourquoi dans le programme de Jamm Ak Njariñ nous y réservons une part importante notamment la sécurité et le financement », renchérit-il.

En outre, Amadou Ba conduira sa caravane de campagne jusque dans Mampatim, où le Docteur Mamadou Ganio lui déroulera le tapis avec une forte délégation qui laisse penser que les six communes d’arrondissement sont déjà acquises. Ce dernier d’ajouter : « Nous savons qu’Amadou Ba est l’homme de la situation, c’est l’homme qu’il faut pour le Sénégal, nous nous engageons à voter et à faire voter pour sa coalition ». Plus loin, sur des kilomètres de routes bitumées, la coalition Jamm Ak Njariñ atteindra Médina Yoro Foula où dix maires sur les onze que compte ce département sont pour la coalition du leader de la Nouvelle Responsabilité sans compter le président du Conseil départemental, Bassirou Barry. Ainsi, prêchant, comme à son habitude, la paix, la stabilité et la concorde nationale, le candidat malheureux à la dernière présidentielle trouvera une brèche afin de décocher des flèches à l’endroit du Pouvoir en place. « On compte travailler pour vous et j’ai constaté qu’il y’a un problème d’équité à Médina Yoro Foula. Le travail ne rime pas avec les débats sans intérêt et wakh mouy dokh dotoul am. (…) », raille-t-il.

Mamadou Sow