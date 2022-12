Amadou Ba sans détour : « Nous allons continuer à mettre en exergue la vision de Macky »

Il avait rendez-vous avec l’histoire. Autant de questions soulevées par les députés face à Amadou Ba. De la politique à l’économie, il a répondu point par point.

C’est un Amadou Ba, Premier ministre qui a fait face aux députés dans le cadre de sa déclaration de politique générale. Ce dernier a décliné les grands axes de sa politique dont celle de Macky pour miser sur le social, l’économie entre autres. A l’en croire, au moment d’exercer la responsabilité, il faut la faire pleinement. « Le gouvernement est en train de faire des efforts colossaux. Il ne s’agit pas d’être dans les médias 24/24 pour piailler. Il faut une coordination dans la vision et une cohérence dans la démarche », dit-il. Dans la même veine, il invite à ne pas bomber le torse et à éviter le « quand dira-t-on. »

Par rapport à l’endettement, il dit être étonné d’entretenir le débat sur la question. « La communauté internationale fait confiance à notre pays. J’ai eu le privilège d’être dans les secteurs stratégiques. Macky est crédible et le Sénégal à un cadre macroéconomique sain. Avec une administration efficace mais il nous faut des recettes, plus de transparence et de simplicité. Nous nous y attelons. Le train de vie de l’État a diminué. Mais l’ambition du gouvernement est de multiplier le budget dans les cinq prochaines années. Le processus de transformation du pays est à un rythme endiablé. Il faut travailler et faire confiance à l’administration », indique-t-il. Et de poursuivre : « Tout cet endettement vise des investissements qui découlent des stratégies. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. C’est le cas de l’autoroute Ila Touba. L’émergence c’est de déterminer le temps à parcourir selon la distance. Les infrastructures sont nécessaires et cela aussi reflète tout cet endettement. Le Sénégal n’a pas de défaut de paiement de sa dette. Les recettes seront multipliées. »

Au plan diplomatique Amadou Ba s’est voulu rassurant car la diplomatie sénégalaise à une orientation économique.

« Notre Pib est à plusieurs milliards. Mais cela ne crée pas des liens de tensions entre des pays et le nôtre. Tous les investisseurs seront protégés par l’Etat du Sénégal », rassure A. Ba. S’agissant de la monnaie des pays vont vers une transition paisible car c’est une question sérieuse.

Autre question abordée, les libertés publiques. Amadou Ba explique que la démocratie n’est pas l’anarchie. Il invite les députés à la concertation et à refuser tout harcèlement des individus. « Nous ne devons pas avoir une société de haine et de tensions. L’Etat est garant des libertés et refuse toute anarchie. Il faut cultiver la paix car le Sénégal est un pays de paix au plan mondial », martèle le Premier ministre. Pour lui, on a une criminalité par moments. « Des gens ne dorment pas. Ils anticipent sur beaucoup de faits pour éviter des bavures et mettre hors d’état de nuire les malfaiteurs », rappelle le Pm.

Regardant droit dans les yeux le Ministre de la Justice, Amadou Ba a lavé à grande eau Ismaël Madior Fall et réfute toute idée de piloter des dossiers. « Je ne lui ai jamais demandé d’avoir un dossier ni donné des instructions », argue Amadou Ba. En ce qui concerne les procédures pour un procès rapide, il fera savoir que des efforts seront faits en ce sens.

Néanmoins, des députés l’ont interpellé sur les Sénégalais de l’extérieur. L’un d’eux a dénoncé le manque de respect dont ils font l’objet avec leur contribution à hauteur de plusieurs milliards. Même son de cloche pour Abba Mbaye qui l’invite à avoir une vision plus large. Pour Adji Mbergane Kanouté, les efforts du gouvernement sont visibles et surtout en Casamance. Elle invite les députés à attendre la décision du Conseil constitutionnel.

3e candidature de Macky

Lors des débats , Amadou Ba a été interpellé par Aminata Touré sur cette question. Elle demande ainsi au Premier ministre « de prendre son courage à deux mains et confirmer que le Président ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. » En guise de réponse Amadou Ba dira : « Je n’ai jamais fait mention de cette question à qui que ce soit. C’est une question qui le concerne et il ne s’est pas encore prononcé. Le mandat est de 5 ans. Mais la Constitution reste claire en ce sens. Pourquoi se battre sur cela et je ne peux pas en parler davantage. C’est mon droit le plus absolu car d’aucuns pensent qu’ils sont plus malins. Laissons le libre jeu car les Sénégalais savent trancher. » A l’en croire, toute cette agitation et exclusion de Macky prouvent que les gens de l’opposition ont peur de lui.

MOMAR CISSÉ