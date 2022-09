Amadou Ba : Un cadre chevronné de la Haute Administration financière et monétaire

Amadou Ba bénéficie d’un parcours académique, professionnel et d’une expérience exceptionnelle qui font de lui un géant de l’économie nationale. Il a toujours été en marge des questions politiques, étant un technocrate ingénieux.

Amadou Ba fut, pendant presque une décennie, Directeur Général des Impôts et Domaines du Sénégal. Respecté, adulé et suivi, il faisait l’unanimité pour sa compétence avérée, sa touche historique à la planification fiscale et domaniale et son apport incommensurable à l’économie nationale.

Ce profil a fait de lui la personne désignée pour être installé à Peytavin, à la tête du Ministère de l’Economie et des Finances en remplacement de Amadou Kane, grand banquier africain. Son esprit de planification, d’anticipation, d’avant-garde, d’organisation et de méthode facilite son œuvre et lui permet toujours d’atteindre des objectifs insoupçonnés malgré la controverse des experts.

Après les Finances, il est devenu Ministre des Affaires Etrangères. Membre du gouvernement depuis le 2 septembre 2013, il est devenu, surtout avec le Plan Sénégal Emergent, programme pilote pour Macky Sall, un énergique acteur du régime de celui-ci. Il est jugé « honnête et fiable ».

Mieux, il est un homme qui prend tout son temps avant de se lancer et s’il prend un envol, l’arrêter devient un défi. Il a le sens de l’organisation et de la persévérance. Il inspire confiance et en action, il avance doucement mais sûrement. Il réfléchit minutieusement avant de prendre une décision, avant même de prendre la parole en public.

Amadou Ba est naturellement altruiste. Il n‘est pas pingre, ni cupide pour ne pas mettre les médians financiers qu’il faut pour mener des activités politiques. Amadou Ba a fait entendre ses pas : ses œuvres de bienfaisances dans les lieux de culte et envers les mouvements associatifs et sa philanthropie ont annoncé sa venue.

Atouts et limites d’Amadou Ba

Amadou Ba assure la fonction de Premier ministre laquelle est délicate et alimente des confabulations évidentes. L’endosser et s’engager dans le champ politique expose plus à des caquets et des supputations qui peuvent bien porter préjudices qu’à un halo d’ovations.

Amadou Ba partage beaucoup de caractères avec son mentor Macky Sall. Non seulement ils sont jeunes, étant de la même année de naissance, mais ils ont la particularité d’être têtus et intransigeants. Tous les deux ne reviennent jamais sur une décision. Ils ne supportent pas l’échec et le refusent d’ailleurs.

Quand Amadou Ba s’engage, il ne recule pas. Il est ainsi. Certes, il sera une cible. Mais ceux qui le connaissent savent bien qu’il il peut dangereux contre celui qui chercherait à entraver son chemin. Quand il se lance, rien ne l’arrête.

Il peut endiguer le vide politique que vit l’APR aux Parcelles assainies. Sa ténacité et sa personnalité sont des atouts pour y être le capitaine. Mais il investit une zone déjà envahi par le désenchantement.

Amadou Ba est contesté aux Parcelles Assainies. C’est pourquoi, il n’a pas été élu mais intronisé patron de l’APR aux Parcelles assainies. Il ne pouvait en être autrement car le rôle de second et de subordonné lui est insupportable, confie ses proches. Son problème futur peut être sa nature autoritaire qui l’éloigne de l’esprit de dialogue et de souplesse. On lui reproche de ne pas avoir le halo d’un leader, encore moins d’un meneur d’hommes.

Disposant de tous les moyens, il n’a pas réussi à sauver l’honneur de l’APR aux Parcelles assainies lors des dernières élections locales et Législatives. C’est un fait et on ne peut rien contre ce fait.

Devenu Premier ministre, Amadou Ba peut apparaitre comme un homme à abattre. Il risque de subir le sort du sapeur-pompier qui périt dans les feux qu’il veut éteindre.

M. BA