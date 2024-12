Amath NDIAYE sur le projet de « LFI 2025″: Il faut « bâtir un budget sincère et efficace » 

Partager Facebook

Le Sénégal va disposer dans les meilleurs délais le budget 2025. Dans un contexte où l’économie tangue et les dépenses énormes, le Pr Amath Ndiaye de la Faseg est d’avis que « seul un budget sincère et efficace » est de mise. Selon le rapport de la Banque mondiale, qui se présente comme « la source la plus complète et la plus transparente de données sur la dette extérieure des pays en développement », à fin 2023, le Sénégal est le pays le plus endetté du continent, avec un stock de dette de 40 milliards de dollars, soit 133 % de son revenu national brut selon Jeune Afrique.

Le site fait état de dette détenue majoritairement par les banques multilatérales de développement (Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement, etc.), puis par les créanciers privés (33 %), la Chine (7 %) et la France (6 %) et que l’Algérie est le pays le moins endetté du continent (3 % de son RNB) avec 7 milliards de dollars de créances, majoritairement détenues par la BAD (83 %), la Chine (7 %), la France (4 %) et l’Italie (3 %). Mais ce rapport intervient dans un contexte où le Sénégal va voter son budget 2025 avec le vote de la loi de Finances. Mais comment bâtir un budget sincère et efficace ?

Selon le Professeur Amath Ndiaye de la Faculté des sciences économique et de gestion (Faseg) il faut réduire les dépenses de fonctionnement et d’investissements non prioritaires et négocier avec le Fmi pour gagner la confiance des institutions financières en vue de disposer de financements. A l’en croire le déficit budgétaire est énorme et très élevé mais il faut signaler que « le contexte est très difficile car le déficit budgétaire est là et l’endettement aussi. Le gouvernement doit le réduire et il faut réduire les dépenses de fonctionnement et réduire les dépenses d’investissement non prioritaires.

Dans un contexte pareil, il faut se préparer à négocier avec le Fmi (Fonds monétaire international) et bien le faire. « Ce budget doit être redressé car le déficit est insoutenable et donc il faut prendre l’argent du Fonds. Donc il faut un processus soutenable et redresser l’économie. Mais tout dépend du gouvernement avec des conditions douces de redressement », a laissé entendre le Pr Ndiaye qui régissait sur la question. Pour lui, il faut être crédible dans monde des affaires car ce pays a besoin d’une bonne image et que ce dernier vienne s’insérer dans sa vision du « Sénégal 2050. »

MOMAR CISSE