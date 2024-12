Amy Ndiaye Gniby gagne encore devant les députés du Pur

Partager Facebook

Jugés le 2 décembre dernier devant la Cour d’appel de Dakar, les anciens députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang, sont désormais fixés sur leur sort.

La juge d’appel de Dakar, qui a rendu son verdict hier, lundi 23 décembre 2024, a confirmé le premier jugement qui a été rendu contre eux et qui les condamnait à 6 mois de prison ferme chacun et à payer solidairement des dommages et intérêts d’un montant de 5 millions de F Cfa à leur ancienne collègue Amy Gniby Ndiaye. Lors du procès, les avocats de cette dernière avaient réclamé 500 millions à titre de réparation en première instance. Ils sont reconnus coupables des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours et relaxés pour menaces de mort. Amy Ndiaye Gniby, pour rappel, a été agressée par Massata Samb et Mamadou Niang le 1er décembre 2022 au cours d’une séance plénière à l’Assemblée nationale. Ses agresseurs lui reprochaient d’avoir tenu des propos injurieux à l’endroit de leur guide religieux, Serigne Moustapha Sy. Ces parlementaires lui avaient ainsi administré une gifle et un coup de pied au ventre alors qu’elle était en état de grossesse. C’est à la suite de cette altercation qu’elle a porté plainte contre eux avant qu’ils ne soient arrêtés suite à la saisine du procureur de la République par le bureau de l’Assemblée nationale.