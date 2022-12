Amy Ndiaye rejoue le film de son agression

L’enquête sur l’agression de la député Amy Ndiaye se poursuit. Libération informe que les éléments de la DIC, chargée de l’affaire, se sont rendus à l’Hôpital Principal où est hospitalisée la victime des parlementaires Massata Samb et Mamadou Niang.

Le journal rapporte que la député de Kaffrine a donné sa version des faits dont la vidéo est devenue virale. Elle a aussi fait part aux policiers de son intention de porter plainte.

Ce qui est d’ailleurs fait. Selon Libération, l’avocate de la victime, Me Baboucar Cissé, déposé au niveau du parquet la plainte contre les mis en cause. Il vise l’association de malfaiteurs, voies de fait, coups et blessures volontaires.