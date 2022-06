Annoncé en Afrique : Le voyage du pape François reporté

Pour des raisons de santé, le voyage du pape François en Afrique vient d’être reporté pour des raisons de santé. Une information qui é été confirmé par le Vatican. A cet effet le souverain pontife ne pourra se rendre début juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de fortes douleurs au genou.

Le Vatican ne pourrait plus se rendre début juillet en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de ses fortes douleurs au genou. Ce report n’est pas totalement une surprise, depuis le début du mois de mai, en effet, le pape se déplace en fauteuil roulant. Il souffre de gonalgie, une arthrose du genou particulièrement douloureuse et a déjà subi plusieurs infiltrations pour le soulager déclare un proche.

« Acceptant la demande des médecins, a expliqué le porte-parole du St Siège, et afin de ne pas annuler les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père se voit contraint, à regret, de reporter le voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan prévu du 2 au 7 juillet, à une nouvelle date à définir ». Voilà, ce que dit le communiqué officiel du Vatican.

Pour l’instant aucune date donc n’a pour l’heure été fixée pour un nouveau voyage et rien ne dit qu’à 85 ans, il puisse se rendre dans les deux pays d’Afrique. Un autre voyage apostolique, celui prévu au Canada à la fin du mois de juillet, n’est pas encore officiellement reporté, mais pourrait lui aussi être fortement compromis.