Aoua Bocar Ly-Bashing après sa nomination : Diomaye ne peut plus rien faire

LinkedIn Aoua Bocar Ly est cœur des polémiques après sa nomination au Collège du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Une nomination controversée par la majeur partie des patriotes en raison de ses positions politiques dans le passé.

Les militants et sympathisants considèrent cette décision comme une trahison. Sociologue reconnue, Aoua Bocar Ly s’attaquait souvent à Ousmane Sonko et au projet de Pastef, notamment dans l’affaire Sweet beauty. Le président ne peut plus rien faire contre cette nomination

Le pire dans cette histoire est que le président ne peut plus faire marche arrière en raison de la nature de cette nomination. Selon Clédor Séné, Aoua Bocar Ly Tall est nommée pour un mandat de 6ans irrévocable

« Elle a été nommé pour un mandat de 6 ans irrévocable. C'est dire qu'elle ne peut pas être limogé pendant ces 6 ans », révèle Clédor Ly.

