Approvisionnement du Sénégal en Gaz depuis GTA : Kosmos fait le point sur les derniers développements

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«Sur 2026, nous ne voulons pas aller chercher neuf cargaisons très loin alors qu’il y a du gaz qui est produit ici. Nous voulons nous approvisionner ici même». Telle fut la mise au point du premier ministre Ousmane Sonko, en août 2025. Aujourd’hui, les choses semblent aller dans le sens qu’il souhaite.

En effet, à la fin de l’année 2025, Kosmos Energy annonçait déjà qu’avec le Sénégal, «un accord de principe pour les ventes de gaz domestique est attendu en 2026». Dans son rapport du premier trimestre de 2026, publié ce mardi, la compagnie opératrice du champ gazier sénégalo-mauritanien de Grand Tortue Ahmeyim réitère la même annonce.

Elle informe que les différents acteurs du projet veulent s’appuyer sur l’infrastructure existante pour la vente de gaz aux marchés domestiques du Sénégal et de la Mauritanie. Kosmos ajoute, cette fois-ci, que le Sénégal a entamé la construction d’une centrale électrique terrestre près de Saint-Louis et devrait lancer la construction du réseau de gazoducs vers le milieu de l’année.

«Ce réseau transportera le gaz du terminal de GTA jusqu’à la côte pour la production d’électricité domestique», indique la compagnie gazière dans son rapport.

Dimanche dernier, le ministre sénégalais du Pétrole, Birame Souleye Diop, avait annoncé que les autorités poursuivent les négociations pour l’approvisionnement du pays en gaz à travers le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

En août 2026, alors qu’il recevait le patronat à la primature, le premier ministre avait indiqué que l’approvisionnement du pays à partir de GTA aurait des conséquences importantes sur le prix du kilowatt heure pour la production et les ménages. Les conséquences en termes d’économies sont évaluées, au minimum, à 143 milliards, avait-il déclaré.