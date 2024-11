Après l’agression de militants: Ousmane Sonko a t-il appellé à la vengeance ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dénoncé dans la nuit de lundi à mardi des attaques subies par son camp dans plusieurs zones du pays, à six jours des élections législatives, appelant à les venger. « Nous exercerons notre droit légitime à la riposte », a-t-il assuré. La question, est-ce une appelle à la violence ou une vengeance?

Ousmane Sonko a appelé à la vengeance après des violences menées contre ses militants lors d’une campagne pour les élections parlementaires prévues ce dimanche 17 novembre. Pour certains, ce discours attire les foudres de l’opposition qui dénonce un « appel au meurtre ». En effet, la tête de liste du parti Pastef et chef de gouvernement a fait état dans la nuit de lundi à mardi sur son compte Facebook d’attaques subies par son camp à Dakar, Saint-Louis (nord) ou encore Koungueul (centre). Il les impute à des sympathisants du maire de Dakar Barthélémy Dias, qui dirige une coalition concurrente en lice aux élections législatives de dimanche, et a été condamné pour la mort d’une personne par balle en 2011 dans un contexte de violences politiques.

Avec cette violence, le président Bassirou Diomaye Faye avait appelée les Sénégalais à élire une nouvelle Assemblée après la dissolution prononcée, en septembre. Sur ce, le Pastef vise une majorité permettant à Diomaye Faye et à Ousmane Sonko, de mettre en œuvre leurs promesses de rupture et de transformation de l’État. « Que chacune des agressions subie par Pastef de leur part depuis le début de la campagne, que chaque patriote qu’ils ont agressé et blessé soit proportionnellement vengé. Nous exercerons notre droit légitime à la riposte », a déclaré Ousmane Sonko sur Facebook. « Barthélémy Dias et sa coalition ne doivent plus battre campagne dans ce pays », dit-il.

Ousmane Sonko s’exprimait à Rufisque, près de Dakar, après les incidents à Saint-Louis. Il a accusé des opposants d’avoir « violemment attaqué et blessé » ses partisans dans cette ville avec des « couteaux, sabres et grenades lacrymogènes ». « J’interpelle une fois de plus l’État du Sénégal. Un État ne doit pas être faible. J’ai plusieurs fois interpellé monsieur le président de la République. Si l’État ne règle pas ce problème, nous allons le faire nous-même et nous avons les moyens de le faire », a dit Ousmane Sonko.

Un rassemblement des militants du Pastef est prévu ce mardi aux alentours du domicile du Maire de Dakar, a dit un responsable du parti. Autrement, la coalition de Barthélémy Dias, « Samm Sa Kaddu », a dénoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux un « appel au meurtre assumé par l’actuel Premier ministre sénégalais ». Elle dit avoir été elle-même visée par de « multiples attaques ». « La coalition « Samm Sa Kaddu » tient Ousmane Sonko pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à ses membres, ses militants, ses sympathisants et ses électeurs », dit-elle.

Alors que le président Faye avait appelé le 25 octobre tous les acteurs des élections à la « modération », des violences ont marqué la campagne, ouverte le 27 octobre pour une durée de 21 jours. « À l’approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j’invite tous les Sénégalais en particulier les acteurs politiques quels que soient leur bord à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes« , avait-il déclaré.

Des heurts ont eu lieu le 30 octobre à Koungueul entre des partisans de l’opposition et du pouvoir, alors que le convoi d’Ousmane Sonko battait campagne. Le siège dakarois d’un parti d’opposition a été attaqué le 28 octobre par des inconnus qui s’en sont pris à des véhicules, ont cassé des vitres et déclenché un incendie.

Source: FRANCE 24