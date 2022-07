Aprés l’arrestation de Pape Mamadou Seck, un autre homme tombe

Une troisième personne a été arrêtée à Darou Karim, près de Mbacké. Il s’agit de son hébergeur. Ce dernier a été placé en garde à la Sûreté urbaine (SU) en compagnie de Ndèye Codou N., la dame retrouvée dans une chambre avec le fugitif.

Une troisième personne a été arrêtée à Darou Karim, près de Mbacké, lors de l’intervention de la gendarmerie qui a mis fin à la cavale de Pape Mamadou Seck. Il s’agit de son hébergeur. Ce dernier a été placé en garde à la Sûreté urbaine (SU) en compagnie de Ndèye Codou N., la dame retrouvée dans une chambre avec le fugitif.

Selon la source, l’hôte de Pape Mamadou Seck est poursuivi pour complicité et recel de malfaiteur. En plus d’avoir accueilli le membre présumé de la «Force spéciale», il lui aurait remis la moto avec laquelle il a rejoint sa cachette après son évasion. Les gendarmes l’ont retrouvé dans la même chambre que Pape Mamadou Seck et Ndèye Codou .

Pour rappel, ce dernier a été arrêté ce dimanche 24 juillet à Darou Karim dans le département de Mbacké, région de Diourbel. Il a été conduit sous bonne escorte à Dakar. D’après le communiqué de l’Administration Pénitentiaire, le détenu a été repris et réintégré en détention.