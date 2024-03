Après plusieurs années d’attente : Le collectif national des impactés du TER demande à l’État de réagir avant l’irréparable 

Partager Facebook

C’est par des pancartes, des brassards rouges et des cris, que les membres du collectif national des impactés du TER ont assiégé les rues de Thiaroye ce Samedi. Ils ont presque rendu la circulation impraticable pour montrer leurs désarroi devant les habitants de la banlieue mais aussi devant la presse nationale et internationale venue très nombreux. Beaucoup de revendications ont été dévoilées par le collectif mais aussi une alerte à l’État du Sénégal.

Nous voulons nos terrains, l’État nous a trahi, Nous ne pouvons plus entendre entre autres messages se lisaient sur les pancartes des manifestations à Thiaroye, ce Samedi. A l’origine, c’est le collectif national des Impactés du TER qui voulait se faire entendre. A travers une marche entre Tally Diallo en passant par le marché de Thiaroye jusqu’au commissariat de la localité, on pouvais voir le nombre impressionnant de personne qui était venu pour une marche de protestation et d’alerte organisée par les impactés du TER.

Par la voix de leur président national Macodou Fall, les membres dudit collectif entend passer à l’étape supérieure qui risque de surprendre le président Macky SALL qui avait pris des engagements selon le président du collectif de régler leurs situations avant la fin de son mandat. Il se trouve que rien n’a été fait et ses familles se trouvent dans désarroi total.

L’État avait pris l’engagement d’octroyer un zone de recasement à tous les impactés, des primes de vulnérabilité entre autres mais les choses traînent toujours à déclarer Macodou Fall. Maintenant à quelques mois de la fin du mandat du président Macky SALL, ses derniers disent lancer un ultimatum aux autorités étatiques de prendre leurs responsabilités de régler leurs problèmes si non les jours à venir , le gouvernement risque de voir quelque chose qui pourrait ne pas lui plaire.

A l’occasion, des autorités locales sont venus montrer leur soutien notamment le maire de la commune Gare , Mbaye Séne qui a par ailleurs pris un engagement de faire en sorte de rencontrer immédiatement les autorités dans les jours à venir afin que cette situation soit réglée une bonne fois. Dans leurs revendications ont pouvait noter selon le président du collectif l’acquisition des zones de recasement, le paiement des indemnités entre autres engagements. Et ces derniers ont dans un ton direct lancé un message d’alerte au président Macky SALL » Na respecté limou waxone si non louxew fan yii rekk mom leu » ( qu’il respecte ses engagements si non il sera tenu pour responsable de tout ce qui adviendra les jours à venir) a fait savoir un autre membre du collectif.

Pour rappel, la marche pacifique s’est tenu ce Samedi a Thiaroye Gare sous la présence de plusieurs autorités dont le maire de la commune, des associations de jeunes, de la population mais aussi on pouvais observer une forte présence des forces de l’Ordre et de sécurité.