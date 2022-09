Après Rfi, Mimi se lâche sur TV5

Aminata Touré ne lâche plus le Macky après avoir été zappé pour le Perchoir. Après Rfi, l’ex PM a été invité sur le plateau de TV5 Monde, où elle a été relancée sur son projet de loi concernant les incompatibilités familiales. Et sa réponse catégorique.

« Absolument! Je pense que cela devrait être un exemple pour toute l’Afrique. Nous avons eu plusieurs cas où la famille est mêlée à la gestion des affaires et je crois qu’il faut réglementer ce cadre là. Au Sénégal, c’est la première fois, on pensait en avoir terminé et ça en tant que parlementaire je souhaiterais déposer un tel projet de loi. Et que l’on supprime l’immixtion des familles présidentielles dans la gestion des affaires publiques. C’est un cadre qui devrait exister partout en Afrique ».