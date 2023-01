Après sa sortie, Sonko recadré par El Hadji Malick Guèye : »Il doit revenir sur terre;on ne lui permettra pas de brûler ce pays…

La machine judiciaire s’emballe pour le leader du Pastef. D’après l’ordonnance du doyen du juge d’envoyer Ousmane Sonko à la chambre criminelle, les choses se corsent pour lui. En conférence de presse, il invite les populations à la résistance. Une position que réfute le Conseiller spécial du Président de la République Macky, El Hadji Malick Guèye. Selon l’ancien député libéral originaire de Lat Mingué : »Que Ousmane Sonko accepte de revenir sur terre. On ne lui permettra pas de brûler ce pays. Son appel ne rime à rien et j’invite les jeunes à ne pas le suivre dans ses instincts mercantilistes », a dit El Hadji Malick Guèye. Il lance un appel pour une prise de conscience citoyenne: »Sonko se trompe de combat. Le Président Macky n’est ni de près ni de loin lié à son dossier avec Adji Sarr. S’il n’a rien à se reprocher, qu’il aille répondre à la chambre criminelle. Son appel à la revolte est inopportune et que les sénégalais doivent s’armer de conscience citoyenne pour sauver leur pays de dérives. Que l’Etat reste debout et fort pour faire face à tout instigateur de trouble », menace l’ancien Conseiller du Président Me Abdoulaye Wade pour le Proche et le Moyen Orient qui, de charger l’opposition: »

L’opposition a peur d’aller aux élections pat ce qu’elle est affolée par le bilan élogieux du Président de la République. Dans tous les secteurs, des réalisations d’envergure ont été effectuées au grand bénéfice des populations sénégalaises. En plus, le succès diplomatique du Chef de l’Etat à l’extérieur milite largement en sa faveur. Pour 2024,il sera notre candidat et nous allons le réélire au premier tour avec la manière ».

