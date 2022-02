Après sa victoire historique à la CAN: Le peuple va honorer les Lions

Le Chef de l’Etat Macky Sall et l’ensemble de l’opposition sénégalaise, ont reçu, avec le peuple, les Lions de la Téranga, à leur descente d’avion, hier, à l’aéroport Léopold Sédar Senghor.

A cette occasion, il a promis, de récompenser, aujourd’hui, les Lions, à la hauteur de leur combativité, de leur engagement. Les Lions seront ainsi reçu avec leurs familles et seront honorés par la République. On s’attend alors à des médailles. Ce qui est tout à fait normal. Mais pas que. Ils vont recevoir des cadeaux dignes de leurs rangs pour tout ce qu’ils ont fait pour la République. Ils se sont battu, ont mouillé le maillot, ont tout fait pour respecter leur engagement de ramener la coupe au bercail. Et ils l’ont fait. Et ils l’ont surtout réussi dans l’unité, la solidarité, la générosité et le sens du sacrifice. Un bel exemple aux adultes, à la classe politique qui a bien compris hier le message en se déplaçant au niveau de l’aéroport pour honorer l’invitation qui leur a été faite de venir accueillir les Lions.

Sans réflexe partisan aucun, chacun s’est senti concerné et a répondu à l’appel de la République. Qu’ils en soient remerciés.

Enfin cette jeunesse qui était là très tôt pour accueillir les héros. Cette jeunesse qui représente l’avenir de demain et qui se voit ainsi offrir un bel exemple de vie comme l’a souligné le Président Tchadien Mahamat Idriss Déby dans un tweet parlant de cette victoire. Car, cette victoire est aussi celle de l’Afrique. En Mauritanie et partout, les gens sont sortis et ils ne sont pas tous sénégalais. Loin de là. C’est pourquoi, pour que ça sert davantage d’exemple, il faut que ces vaillants Jambars reçoivent tous les honneurs de la République. Il faut qu’ils soient récompensés de telle sorte que tous les jeunes auront envie de faire comme eux, c’est à dire se battre pour leur pays.

Un sacre qui doit davantage inciter le Sénégal à investir dans le sport notamment les infrastructures, la formation, les équipements, etc. Car, le sport est devenu une industrie. Et il peut dans une large mesure régler les soucis de chômage et honorer le pays. Alors, il faut que les investissements se poursuivent à tous les niveaux car les victoires ne peuvent se poursuivre que si les fonds sont au rendez-vous pour des stades, des terrains, des équipements dignes de ce nom partout où ce sera possible. Il nous faut davantage de place au sport qui doit être arrimé à l’éducation, à la formation, dans une synergie intelligente, conquérante.

Ce trophée a démontré qu’on ne peut gagner que si chacun de nous fait ce qu’il doit faire: État, fédération, personnel technique d’encadrement, joueurs, supporters, etc. Pourvu que cette dynamique se poursuive.

Assane Samb